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Спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период подготовки к военному вторжению. Об этом во время круглого стола в Киеве сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

«Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», - заявила она, сообщает УНИАН.

«Известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ, также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис «Яндекс.Деньги», осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина «, - добавила Лапутина.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.
ForUm

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