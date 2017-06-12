Сегодня, 12 июня, бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконной приватизации государственного имущества должностными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киеву и должностными лицами юридического лица частного права, совершенной по предварительному сговору группой лиц, что привело к приватизации имущества в крупных размерах, и его последующей легализации по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (в редакции от 07.04.2011), ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 УК Украины», – отметила она.

Сарган сообщила, что по результатам расследования 12 июня бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества - помещения, принадлежавшего Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, площадью 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 в Киеве.

По ее словам, у подозреваемых в организации и исполнении этого преступления, а также у должностных лиц Фонда государственного имущества Украины, проведен ряд обысков. В уголовном производстве на незаконно приватизированное имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 7 апреля 2014 года Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра аграрной политики Николая Присяжнюка.