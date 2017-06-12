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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли считает, что граждане Украины не представляют угрозы для стран Европейского Союза в связи с введением безвизового режима.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, не будет ли много отказов во въезде в ЕС, если одновременно большое количество украинцев захотят воспользоваться безвизовым режимом.

«Нет, мы очень довольны, что как можно большее количество украинских граждан смогут посетить страны-члены ЕС. Украинские граждане не представляют угрозы для ЕС. Они несут возможности и надежды для ЕС», - заявил Мингарелли.

«Очевидно, что украинские граждане должны уважать права и обязанности, которые предусматривает безвизовый режим», - подчеркнул он.

Дипломат выразил надежду, что в случае соблюдения этих обязательств, Украина и ЕС получат только преимущества от расширения контактов между ними.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 
ForUm

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