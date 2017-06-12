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С начала введения для граждан Украины безвизовых поездок по состоянию на 12:00 12 июня границу со странами ЕС пересекли более 98 тыс. наших соотечественников в том числе 2300 – без виз, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы..

«15195 граждан Украины границу со странами ЕС пересекли по биометрическим паспортам. Из них 2302 - это те, кто воспользовались именно возможностями безвиза и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 24% из этого количества - это пассажиры авиационных пунктов пропуска. Остальные - направлялись через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня. 
ForUm

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