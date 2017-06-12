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Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября. Об этом он сказал журналистам.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации уже было ратифицировано всеми 28 странами-членами Евросоюза. «Оно официально станет действующим 1 сентября», - отметил Мингарелли, сообщает УНИАН.

Посол выразил надежду, что реализация положений Соглашения об ассоциации будет способствовать развитию экономических и деловых связей, а также во всех других сферах в отношениях между Украиной и ЕС.

Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

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