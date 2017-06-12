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В первой половине дня 12 июня незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли поселок Жованка (часть Зайцево) Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на представителей украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрела загорелся жилой дом в переулке Арсеньева. Там посекли фасад и выбиты стекла.

«На месте обстрелов работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня ночью незаконные вооруженные формирования обстреляли села Ольгинка и Графское в Волновахском районе Донецкой области.

 
ForUm

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