В первой половине дня 12 июня незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли поселок Жованка (часть Зайцево) Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на представителей украинской стороны СЦКК.
Отмечается, что в результате обстрела загорелся жилой дом в переулке Арсеньева. Там посекли фасад и выбиты стекла.
«На месте обстрелов работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется», – сказано в сообщении.
Напомним, сегодня ночью незаконные вооруженные формирования обстреляли села Ольгинка и Графское в Волновахском районе Донецкой области.
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