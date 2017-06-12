На Харьковщине в рамках проведения совместной пограничной операции «Граница-2017» в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела «Дергачи» задержали гражданина Украины, 1983 года рождения, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что мужчину остановили на направлении украинского населенного пункта Грани и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.

«Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что украинские правоохранители имеют в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области. В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения «Сомали» с позывным «Гиви», а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.

После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ. Дальнейшую его судьбу решит суд.