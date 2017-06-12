также в разделеОбщество
Львов просит Кабмин объявить в городе чрезвычайную ситуацию 6
Из Ковеля в Хелм отправили первый рельсовый автобус 12
СБУ: Спецслужбы РФ готовили вторжение в Украину при помощи российских соцсетей 18
В Харькове пикетировали генконсульство России 31
Присяжнюку сообщили о подозрении в незаконной приватизации госимущества 16
В ЕС не видят угрозы в наплыве украинцев 13
Беларусь отправила жителям зона АТО 55 тонн гуманитарной помощи 22
Уже 2,3 тысячи украинцев въехали в ЕС без виз 26
Боевики обстреляли еще один поселок на Донетчине 46
Дорожная полиция не будет устраивать «засады в кустах» 45
Полиция опровергла сообщение о ДТП с участием кортежа Порошенко 37
В Нацполиции рассказали, как будет работать дорожный патруль 55
СНБО предупреждает об информационной провокации спецслужб РФ 62
«Укрзализныця» запустит прямой поезд в Болгарию 48
Паспорт Украины поднялся в мировом рейтинге 43
Безвизом с ЕС воспользовались уже 1900 украинцев 54
Границу с Европой без виз пересекли более 1300 украинцев 69
МИД: Безвизом воспользовались больше 700 украинцев, 4 – отказали во въезде 426

На Харьковщине в рамках проведения совместной пограничной операции «Граница-2017» в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела «Дергачи» задержали гражданина Украины, 1983 года рождения, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что мужчину остановили на направлении украинского населенного пункта Грани и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.

«Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что украинские правоохранители имеют в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области. В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения «Сомали» с позывным «Гиви», а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.

После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ. Дальнейшую его судьбу решит суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года