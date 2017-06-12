Вчера, 11 июня, в Луцке маршрутка с пассажирами врезалась в бетонный столб. Об этом сообщает Volynpost со ссылкой на информацию пресс-службы городской полиции.

«Около 10:30 на улице Гнидавской маршрутное такси №9 слетело с дороги и въехало в столб. От удара люди выпали из транспортного средства, а столб упал и перегородил дорогу», – говорится в сообщении.

По данным издания, на место оперативно прибыли все необходимые службы, которые оказали помощь пострадавшим. Также неравнодушными были и жители близлежащих домов и водители. Движение транспорта было ограничено. Все пострадавшие госпитализированы.

В больнице сообщили о 6 пострадавших, среди них - один ребенок 7 лет, который получил сотрясение мозга и ушибы, отец забрал его домой. Других госпитализировали с различными травмами, среди них - и 23-летний водитель.