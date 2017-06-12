Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о рассылке сообщений якобы от пресс-службы СНБО с ІР-адреса, зарегистрированного в России.

«В последнее время участились провокации российских спецслужб в информационной сфере. Так, сегодня якобы от пресс-службы СНБО Украины редакциям СМИ было разослано сообщение бессмысленного содержания с IP-адреса, зарегистрированного в России», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе СНБО призвали журналистов быть внимательными к контенту сообщений и отправителям.