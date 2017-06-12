Министерство иностранных дел Украины поддерживает идею введения визового режима с Россией. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
«Мы абсолютно поддерживаем введение визового режима с Российской Федерацией, страной-агрессором... Вместе с этим, исходим из того, что надо взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трех факторов», - подчеркнула она, сообщает УНИАН.
Первый - количество украинских граждан, которые находятся в России - от 3 до 4 млн. Сейчас, отметила Беца, РФ ввела упрощенную процедуру получения гражданства, и это важный фактор, мы фактически можем потерять большое количество наших граждан.
Второй фактор - вопрос въезда в Крым с материковой части Украины и наоборот. И третье - вопрос неконтролируемого участка границы на Донбассе.
Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время