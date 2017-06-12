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В США Сенат может принять закон, который накажет РФ за вмешательство в выборы в Америке. Документ может быть принят уже на этой неделе. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

Грэм уверен, что закон будет принят. «Они сломали комитет Демократической партии. Они обеспечивают оружием талибов, чтобы убивать американских солдат. Они вступили в сговор с Асадом, чтобы он мог сохранить свое химическое оружие», - отметил Грэм, сообщает УНИАН со ссылкой на CBS.

«Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что они сделали предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию», - заявил он.

«Я думаю, он подпишет его. И если он этого не сделает, мы намерены преодолеть его вето», - подчеркнул сенатор.

Напомним, Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.
ForUm

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