Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Донбассе агентурную сеть, организованную представителями главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки. Они получили задание от российских кураторов, маскировались в Луганске под «крышей правоохранительных органов» «ЛНР», создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения. Спецслужбы РФ также интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, расположенных в глубине позиций сил АТО. Информацию агенты передавали мобильными телефонами, используя отдельные сим-карты.

Оперативники спецслужбы одновременно задержали двух мужчин в Лисичанске и Константиновке. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Агентам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлены личности еще трех жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть. В отношении них будет принято отдельное процессуальное решение.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.