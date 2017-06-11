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В Перемышль отбыли 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов, художников и журналистов, которые работают с «евроинтеграционной» тематикой, сообщает пресс-служба Кабмина.

Провожали их также Чрезвычайный и Полномочный посол республики Польша в Украине Ян Пекло и председатель отдела прессы и информации представительства ЕС в Украине Юргис Вилчинскас.

В Перемышле поезд будут встречать польские общественные деятели, дипломаты, в частности, посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица и экс-депутат Европарламента и общественный деятель Павел Залевский.

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.
ForUm

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