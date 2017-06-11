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Из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Российско-террористические бандформирования нанесли очередной огневой удар по району, где расположена станция (Ясиноватский район, Васильевка). Перебили линии электропередач, вывели из строя трансформатор, повредили здание.

Представители орды в том, что происходит, пытаются обвинить ВСУ. Зато от наших военных имеем твердую гарантию не стрелять по станции. Представители противоположной стороны такой гарантии не дают – ни нам, ни международным наблюдателям – и прибегают к диверсионным мероприятиям», - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, продолжительность работ будет зависеть от текущей безопасности обстановки. Бригада ремонтников выехала на станцию, а СЦКК договаривается об установлении длительного режима тишины.

В настоящее время без централизованного водоснабжения остаются города, которые питаются с Карловской фильтровальной станции: Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселка Цукурино, Острый и Кураховка – там вода будет подаваться по графику.

В Волновахском районе имеются свои насосные станции с резервными резервуарами, и есть возможность подавать питьевую воду населению. Также вода есть в Мариуполе.

Напомним, сегодня коло 07:00 насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода снова прекратила работу из-за повреждений во время боевых действий. 

 
ForUm

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