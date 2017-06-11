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Управление образования и инновационного развития Печерской РГА не обязывало к участию в культурно-массовом мероприятии «Безвиз» работников учебных заведений Печерского района. Об этом сообщила пресс-служба РГА.

Отмечается, что факсограмма начальника управления образования и инновационного развития Печерской РГА по обеспечению участия работников учебных заведений в указанном мероприятии не содержит признаков официального служебного документа.

«В социальной сети Facebook появилась факсограмма об обеспечении участия работников учебных заведений Печерского района в культурно-массовом мероприятии «безвиз»!

Подчеркиваем, что структурное подразделение Печерской РГА – управление образования и инновационного развитии не обязывало к участию в вышеупомянутом мероприятии работников учебных заведений Печерского района!» - говорится в сообщении.

Начальник управления образования и инновационного развития ни устных, ни письменных распоряжений по этому поводу не предоставляла, заявили в РГА.

В РГА просят учесть, что так называемая факсограма не содержит признаков официального служебного документа, а именно: отсутствуют подпись руководителя и регистрация!

Ранее СМИ распространили факсограму за подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.
ForUm

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