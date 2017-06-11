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По Херсонской области пронесся мощный смерч.

Видео необычного для Украины природного явления зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно. Никто не пострадал, передает 24 канал.

Смерч бушевал в Голопристанском районе. Ради древесины здесь вырубают хвойные леса. Их высадили в 50-х годах, чтобы остановить надвигающиеся пески из Олешковской пустыни. Однако из-за массовой рубки деревьев мощным ветрам просто негде остановиться.
ForUm

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