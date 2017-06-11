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Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по судебному спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долларов до 23 июня,  сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок», - пояснили в Минфине.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина подаст апелляцию до 10 июня.

В минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».  

29 марта Министерство финансов заявило, что суд подать апелляцию на решение суда рассмотреть иск РФ по ускоренной процедуре по долгу на 3 млрд долларов.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

 
ForUm

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