также в разделеОбщество
МИД: Безвизом воспользовались больше 700 украинцев, 4 – отказали во въезде 293
На Донбассе разоблачили агентурную сеть российских спецслужб 100
Завтра в Украине заработает дорожная полиция 86
Из Киева в Перемышль отправился первый «безвизовый поезд» 113
10 населенных пунктов Донетчины – без воды 34
Владимир Кличко стал кумом жены Медведчука 190
Суд продлил арест Ефремову 26
Безвизовый режим Украины с ЕС вступил в силу 85
В Зоне отчуждения высадили деревья, способные поглощать радионуклиды 63
Задержан еще один организатор массовых беспорядков в Днипре 45
В Киеве запустили «таймер безвиза» 86
Садовый: Львов продолжают ставить на колени 98
СБУ запретила немецкому политику въезд в Украину 48
Суд отпустил охранника Яроша под домашний арест 32
Безвиз: МИД просит украинцев учесть разницу во времени со странами ЕС 58
9 июня. Картина дня 59
Чиновницу ФГВФЛ, погоревшую на взятке в $5 миллионов, арестовали с правом залога 84
В МВД объяснили, как поехать в Европу на авто 85

Несколько сотен украинцев пересекли границы со странами стран ЕС по биометрическому паспорту, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС, по состоянию на 05:35, измеряется сотнями», - говорится в сообщении.

Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска.  

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года