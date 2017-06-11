Несколько сотен украинцев пересекли границы со странами стран ЕС по биометрическому паспорту, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС, по состоянию на 05:35, измеряется сотнями», - говорится в сообщении.

Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска.

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.