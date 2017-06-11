Под конец прошедших суток ситуация в зоне АТО обострилась на отдельных участках линии соприкосновения: с наступлением сумерек противник начал более активно использовать артиллерию, сообщает пресс-центр штаба.

Всего за минувшие сутки НВФ 73 раза били по позициям Вооруженных сил Украины.

«В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих, из них трое – в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы», - говорится в сводке.

На приморском направлении боевики 29 раз открывали огонь. Сначала НВФ обстреляли опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов; вблизи Чермалыка применили переносные версии реактивных систем залпового огня. Также укрепления в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутовго, Талаковки, Водяного, Широкино и Чермалыка неоднократно попадали под огонь противника из гранатометов и стрелкового оружия, время от времени – под обстрелы из 82-мм минометов. Вечером горячее всего было у Павлополя. Там противник, используя минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и другое пехотное вооружение, совершил целый ряд плотных обстрелов укреплений сил АТО.

На донецком направлении НВФ в течение дня продолжали обстреливать из 120-мм и 82-мм минометов украинских военных, которые держат оборону в пригороде Авдеевки. Вечером плотность и интенсивность вражеского огня там существенно возросли. До полуночи взрывы мин и гранат, которые прилетали со стороны противника, почти не утихали. Из такого же вооружения враждебные обстрелы были зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Каменки, Троицкого и Луганского. Менее мощные вооруженные провокации также были замечены вблизи Зайцево, Опытного, Невельского и Новгородского, где бандформирования неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия, на отдельных участках – из 82-мм миномета. Всего на этом направлении наемники совершили 21 обстрел.

На луганском направлении в светлое время суток было спокойнее. НВФ несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем ​​боевики били из 82-мм минометов у Крымского. Однако с наступлением сумерек противник резко активизировался. В частности, в районе Крымского и Новотошковского НВФ снова начали интенсивно обстреливать наши оборонительные укрепления со 120-мм и 82-мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также имеющегося у них пехотного вооружения. Кроме того, враждебные минометные обстрелы невысокой интенсивности были зафиксированы в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Новозвановки бандиты вели огонь из вооружения БМП.