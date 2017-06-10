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В субботу, 10 июня, около 14:00 в Недрыгайловском районе Сумской области перевернулась маршрутка, выполнявшая рейс по маршруту Сумы-Ромны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на облуправление полиции.

«В результате аварии пострадали десять пассажиров. Трое из них получили серьезные повреждений. На место ДТП прибыли бригады экстренной медицинской помощи, пострадавших при необходимости отправляют в местную райбольницу», - рассказали в управлении.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.
ForUm

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