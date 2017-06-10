Падение курса гривни в три раза – это самая сильная технология по ликвидации целого народа.

Об этом сегодня заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Харькове.

По ее словам, снижение курса втрое – это ядерная финансовая кнопка, которую по отношению к Украине уже нажали и на этом беспрецедентно много заработали.

«Падает курс гривни - падают все банки, которые не держат в ручном режиме и которые не хранят искусственно. У нас упало 85 банков. Автоматически в валютном выражении падает уровень жизни, втрое уменьшается заработная плата, в три раза растут цены в гривне», - объяснила она и добавила, что по последним данным ООН, за чертой бедности оказались 60% людей, на что повлияло замораживание зарплат и пенсий.

Как отметила лидер «Батькивщины», когда упало 85 банков, в которых весь средний класс «сохранял копейки и заставлял имущество», открылся Фонд гарантирования вкладов, который возглавляет бизнес-партнер Порошенко.

«450 млрд грн активов среднего класса разрушенных банков передано Фонду гарантирования вкладов. Председатель Фонда должен переоценить эти активы по реальной рыночной стоимости и вернуть деньги среднему классу. Зато вместе с Порошенко они оценивают имущество на 450 млрд грн на 90 млрд грн. Посчитайте, что они положили себе в карман?»- спросила она.

Тимошенко сообщила, что лично подала в НАБУ детальное изложение всех махинаций по Фонду гарантирования вкладов.

Кроме того, она отметила, что так называемые реформы, которые сегодня проводит власть, - это большой эксперимент над украинской нацией.

Например она вспомнила реформу газового рынка – закон о введении газового рынка в Украине: «А где рынок, если в стране торгует один монополист? Зачем ставить на украинский газ цену в 285 долл. за тыс. кубометров, когда его себестоимость составляет 18 долл. Две цели – хорошо заработать, а второе – практически сделать людей неплатежеспособными».

Покупательная способность после этого падает до крайнего минуса, заметила парламентарий.

«Если хочешь, чтобы экономика конкурента развивалась, надо уничтожить покупателя. Развитие экономики невозможно, если нет покупателей. Это аксиома. Что с нами сделали? У нас уничтожили покупателя, и теперь средний класс будет иметь стратегическую стагнацию, которую поправить можно только один образом - увеличить покупательную способность главного инвестора нашей экономики – украинца», - пояснила Тимошенко.

Она также вспомнила о медицинской псевдореформе.

«Все знают, что у нас сегодня нет бесплатной медицины, но это нужно менять. То, что делается с медицинской реформой – это крах. Надо ввести полно систему медицинского страхования, надо оценка услуг, надо создать сверхмощную систему контроля медицинских услуг. И тогда уже можно делать платными медуслуги. Однако, не вводя страховой медицины, реформой от власти начинается платная медицина по европейским ценам, а также убираются деньги из местных бюджетов в центральный фонд, который будет контролировать все и платить за медицинские услуги маленький процент. Половина денег Фонда красиво будет списана. Это не медицинская реформа, это видимость ликвидации людей, которые не способны заплатить за лечение», - подчеркнула она.

Тимошенко также напомнила, что «Батькивщина» продолжает собирать подписи против продажи украинской сельскохозяйственной земли.