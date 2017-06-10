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В пятницу, 9 июня, задержан еще один соорганизатор массовых беспорядков, произошедших месяц назад во время проведения праздничных мероприятий в Днипре. В течение месяца последний находился в розыске, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

32-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, по результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая 2017 в Днипре, установлена ​​причастность к совершению преступления 16 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них – три организатора, координатор, два «кассиры» и десять активных участников массовых беспорядков (так называемых «титушек»).

По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей. Досудебное расследование продолжается.

9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики. 

После столкновений были задержаны 25 человек

24 мая, выступая в парламенте, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «титушки» 9 мая в Днипре финансировались «Оппозиционным блоком».
ForUm

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