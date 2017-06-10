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В Буске в помещении центральной районной больницы неизвестные взорвали банкомат, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Информация о происшествии поступила в полицию сегодня, 10 июня, в 03:30.

Фото: Варта1

Установлено, что в 03:20 неизвестные взорвали банкомат, который был вмонтирован у входа в больницу, и похитили кассеты с деньгами в сумме 187 тыс. гривен. Взрывом повреждены входные двери и коридор больницы, пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Проводится расследование.

 
ForUm

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