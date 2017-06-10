В связи с подготовкой и проведением с 9 по 13 июня общественно-художественной акции и концерта «Безвиз», вносятся изменения в работу ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Так, с 22:00 9 июня до окончания движения 10 июня на время перекрытия движения транспорта на Европейской площади и ул. Крещатик (на участке от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого) вносятся изменения в работу:

автобусов № 24 – они будут курсировать от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м «Площадь Льва Толстого»;

автобусов № 62, которые будут курсировать от Ботанического сада до ст. м «Арсенальная»;

автобусов № 114, которые будут курсировать от ул. Милославской до Владимирского спуска (до Национальной филармонии).

С 8:00 10 июня до окончания движения 11 июня в случае перекрытия движения транспорта на ул. Большой Житомирской, ул. Владимирской и Софийской площади изменят работу:

троллейбусы № 6 – они будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16 и № 18, будут курсировать от ул. Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

11 июня с начала до окончания движения во время перекрытия движения транспорта на ул. Крещатик (на участке от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого) изменят работу:

автобусы № 24 - они будут курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой он и до Европейской площади;

автобусы № 62, которые будут курсировать от Ботанического сада до ст. м «Арсенальная»;

автобусы № 114 – будут курсировать на двух участках:

- от ул. Милославской до стадиона «Динамо» им. В. Лобановского;

- от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Льва Толстого».