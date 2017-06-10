Начало действия безвизового режима с европейскими странами будет окончательным «прощай» российской империи. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сейчас мы запускаем обратный отсчет. Обратный отсчет к необратимым изменениям. И это будет окончательное «прощай» российской империи и слова «back in the USSR» мы будем слышать, только слушая Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз потому, что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. И я горжусь, что нам это удалось», - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина шла к этому дню очень долго.

«Думаю, что этому радуются сейчас на небе и герои Небесной Сотни, и герои украинского войска, отдавшие жизнь за нашу свободу, нашу независимость, нашу демократию и за это мгновение возвращения в Европу», - подчеркнул Президент.

«Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение не бетонной Берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи. И сегодня, в полночь, когда наступит историческая дата - 11 июня, эта бумажная занавес упадет», - сказал Порошенко.

Напомним, в Киеве на площади перед Администрацией Президента запустили символический «таймер безвиза».