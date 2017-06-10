также в разделеПолитика
Гройсман – нардепам: Кто не проголосует за пенсионную реформу - тот предатель 36
У Порошенко подсчитали, во сколько обойдется визовый режим с РФ 126
Грибаускайте: Европа ждет украинцев с распростертыми объятиями 40
Порошенко о блокировании РФ трибунала по MH17: Это явка с повинной 80
Порошенко рассказал, как удержать Россию за столом переговоров 95
Грибаускайте советует Украине не спешить с заявкой в НАТО 38
Порошенко считает, что Украине рано подавать заявку на членство в НАТО 53
Кистион пояснил, что делал на форуме вместе с соратником Януковича 25
ЕС раскритиковал идею Порошенко о старых загранпаспортах для Крыма и ОРДЛО 102
Мельничук и Онищенко вышли из «Воли народа» 39
Гройсман заверяет, что у министров нет двойного гражданства 44
Член НАПК Рябошапка решил подать в отставку 73
Климкин: Порошенко и Макрон могут встретиться в ближайшее время 25
Климкин поддерживает визовый режим с РФ 79
В Кремле отреагировали на желание Украины вступить в НАТО 100
Гройсман о медреформе: Будем двигаться взвешенно, чтобы не навредить 35
Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности 40
Порошенко заговорил о политической ответственности за контракт 2009 года 78

Начало действия безвизового режима с европейскими странами будет окончательным «прощай» российской империи. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сейчас мы запускаем обратный отсчет. Обратный отсчет к необратимым изменениям. И это будет окончательное «прощай» российской империи и слова «back in the USSR» мы будем слышать, только слушая Beatles, и никогда больше не вернемся в Советский Союз потому, что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся к семье европейских народов. И я горжусь, что нам это удалось», - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина шла к этому дню очень долго.

«Думаю, что этому радуются сейчас на небе и герои Небесной Сотни, и герои украинского войска, отдавшие жизнь за нашу свободу, нашу независимость, нашу демократию и за это мгновение возвращения в Европу», - подчеркнул Президент.

«Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение не бетонной Берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи. И сегодня, в полночь, когда наступит историческая дата - 11 июня, эта бумажная занавес упадет», - сказал Порошенко.

Напомним, в Киеве на площади перед Администрацией Президента запустили символический «таймер безвиза». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года