В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения завершили создание экспериментальных площадок и высадку саженцев для выращивания культур павловнии (Paulownia Clone In vitro 112). Результатом эксперимента будет оценка параметров накопления радионуклидов этим растением на участках с разной степенью радиоактивного загрязнения, сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Исследование планируют проводить в течение следующих 5 лет специалистами ООО «Научный парк Чернобыль» в сотрудничестве с ДСП «Экоцентр», ГСП «Северная пуща» и Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником.

По предварительным данным, дерево павловнии за 5 лет достигает до 20 метров в высоту, и соответственно, быстрее других растений, поглощает радиоактивные элементы, содержащиеся в почве.

«Поскольку павловния относится к группе быстрорастущих древесных пород, можно предположить, что у растений будет наблюдаться повышенный уровень накопления радионуклидов. Способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы, а также усиления барьерной функции зоны и безопасности для людей», - сообщил гендиректор ГСП «Экоцентр» Сергей Киреев.

Всего было высажено 100 саженцев на 4-х площадках с учетом состояния радиационного загрязнения и состава почв в селах Парышев, Рудня-Ильинецкая, Копачи и Чернобыле.

Paulownia Сlonе in Vitro 112® - искусственно выведенный вид павловнии, который характеризуется высокими показателями по темпам прироста, устойчивостью к вредителям, заболеваниям и экстремальных температур: деревья способны выдерживать до -25/-27 °C зимой и до +45 °C летом.