Житель Тернополя во время задержания пытался проглотить шесть украденных 200-гривневых купюр, сообщает пресс-служба облполиции.

8 июня на остановке общественного транспорта возле железнодорожного вокзала у 68-летней женщины из кармана вытащили 1200 гривен.

По подозрению в совершении оконченного покушения на ограбление полицейские задержали 38-летнего жителя Тернополя.

Мужчину задержали полицейские роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь». До приезда следственно-оперативной группы правоохранители удерживали злоумышленника, а он в это время пытался проглотить краденые купюры.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные и наркопреступления житель Тернополя. Как признался сам злодей, деньги он пытался похитить во время того, как пенсионерка заходила в троллейбус, ведь заметил еще на остановке, что женщина держит в кармане круглую сумму. Однако карманная кража не удалась, поэтому деньги он вырвал открыто. Спрятать краденое во время погони не было где, поэтому другого выхода, как положить купюры в рот – не придумал. Полицейским удалось изъять денежные средства.

Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 186 УК. Продолжается досудебное расследование.