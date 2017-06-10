В Киеве на частном дворе произошел взрыв.

По данным столичной полиции, информация об инциденте поступила в дежурную часть Дарницкого управления около 05:00.

Предварительно выяснилось, что неизвестный бросил во двор неустановленное взрывное устройство. В результате на асфальте образовалась воронка, а осколками повреждена стена гаражного помещения. Пострадавших нет

Взрывотехники изъяли металлические осколки для проведения экспертного исследования и установления типа взрывного устройства. По предварительной версии правоохранителей, была применена граната «Ф-1».

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации. Полиция разыскивает причастных к правонарушению лиц.