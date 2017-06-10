Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города не поддаваться на подстрекательства неизвестных лиц по перекрытию магистралей города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По его словам, ситуация с утилизацией ТБО сложная, поскольку не выполняется меморандум и перевозчикам некуда вывозить мусор.

«Полтора месяца назад государственная власть в лице главы областной администрации, в присутствии вице-премьера Кистиона поставила подписи под меморандумом, который предусматривал снятие мусорной блокады Львова. Город со своей стороны в максимально короткие сроки выполнил все обязательства. До последнего дня я верил, что продолжение блокады, которая не ослаблялась и после подписания меморандума, является следствием каких-то технических задержек. На сегодня я вынужден констатировать очевидный факт - те, кто обещали городу помощь, банально обманули львовян. Наш город продолжают системно и грубо ставить на колени», - заявил Садовый.

Он отметил, что город имеет и транспортные, и финансовые ресурсы, однако Львову «системно закрывают доступ ко всем полигонам».

По словам Садового, на сегодня более трети площадок города переполнены, и во многих местах перевозчики не вывозят мусор уже больше месяца.

«Я прекрасно понимаю тревогу и возмущение львовян, однако хочу предостеречь жителей от действий, которые могут только усугубить ситуацию. Речь идет о стихийных перекрытиях дорог и высыпании мусора на автомагистрали, к которым львовян призывают организованные группы неизвестных. Организаторы акций приедут и уедут, а нам с вами здесь жить», - заявил мэр.

Напомним, 21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Документ обеспечит гарантии захоронения отходов на полигонах и свалках во Львовской области и гарантии финансовой поддержки предприятий и городов, которые обеспечат прием отходов и обустройство полигонов.

В тот же день мэр Львова Андрей Садовый заявил о прекращении мусорной блокады города.