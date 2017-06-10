В пгт Слобожанское Харьковской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал мужчина, сообщает отдел коммуникации облполиции.

Он с раной грудной клетки и травматической ампутацией двух пальцев на руке доставлен в Змиевскую больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Вчера в 17:50 в Змиевский отдел полиции поступило сообщение от неизвестной женщины о взрыве в одной из квартир жилого дома.

В ходе проведения проверки установлено, что по месту проживания 42-летний мужчина, который является участником боевых действий в зоне проведения АТО, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом. Затем закрепил на конце баллона спички и зажег их. В итоге получилось самодельное взрывное устройство, которое сработало.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.