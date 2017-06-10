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Нардепы, которые не проголосуют за пенсионную реформу, предадут интересы украинских граждан. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«На следующей неделе должен быть проведен Нацсовет реформ, после которого правительство внесет законопроект о пенсионной реформе в парламент. Еще раз хочу подчеркнуть для народных депутатов, не голосовать за эту реформу – это предательство интересов украинских граждан. Кто не будет голосовать за это решение – тот блокирует процесс, который позволит с 1 октября поднять пенсии для 9 млн пенсионеров. Здесь нет власти и оппозиции – есть только украинские граждане, которые ждут пенсионную реформу», - написал он в Facebook.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.

 
ForUm

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