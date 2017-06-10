За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Противник существенно активизировался в темное время суток, сообщает пресс-центр штаба.

В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины получил ранения.

На приморском направлении вчера зафиксировано более половины всех нарушений боевиками режима неприменения оружия – 42. Минометы, в том числе и запрещенные калибра 120 мм, НВФ неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Около 21:00 бандиты совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям у Марьинки. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку.

На донецком направлении зафиксировано 17 фактов применения НВФ оружия. Больше всего обстрелов противник совершил в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократного вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Пехотное вооружение захватчики днем ​​также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного. Уже около 23:00 по укреплениям у Верхнеторецкого бандиты выпустили не менее 10 82-мм мин. Позиции сил АТО вблизи Луганского на светлодарской дуге оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм.

На луганском направлении под вражеский минометный огонь попадали опорные пункты ВСУ вблизи Катериновки Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. В основном калибр этих систем был 82 мм. Кроме того, на этих участках фронта, а также в районе Станицы Луганской НВФ применяли стрелковое оружие и гранатометы.