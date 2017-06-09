Печерский районный суд Киева арестовал с возможностью внесения залога в сумме 130 млн грн уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которая была задержана при получении неправомерной выгоды в 5 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов США 7 июня 2017 года.

По данным СМИ, речь идет о Юлии Приходько, назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка «Форум». До этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно - «Мелиор банка», «ИнтерКредитбанка», «АКТАБАНК» и банка «Аксиома».