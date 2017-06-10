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Министерство иностранных дел призвало украинцев учитывать разницу во времени со странами Евросоюза при планировании поездок в первый день действия безвизового режима. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

«Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, на то, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может отличаться от украинского», - сообщили в департаменте.

Проверить местное время в европейских столицах и крупнейших городах можно по следующим ссылкам:

http://24timezones.com/eu_map/europe_time_uk.htm#/map 
https://www.timeanddate.com/worldclock/custom.html…

http://localtimes.info/Europe/

При планировании путешествий МИД советует тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в соответствующую страну во избежание недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля.

Напомним, европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, будут делать это в четыре этапа в течение ночи 11 июня.
ForUm

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