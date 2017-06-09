также в разделеМир
Королева Великобритании позволила Мэй сформировать правительство 21
Заложников в Ньюкасле освободили 22
Мэй попросит у королевы разрешения сформировать кабмин 25
Из-за результатов выборов в Британии переговоры по Brexit могут затянуться 29
Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в Ньюкасле 25
Турция отправляет войска в Катар 85
Мэй призвали уйти в отставку 45
Катар отверг обвинения в поддержке терроризма 24
В Японии императору впервые за 200 лет разрешили отречься от престола 32
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички 159
Выборы в Британии: Партия Мэй потеряла большинство в парламенте 84
В России хотят запретить обход блокировки сайтов 62
В США мужчина застрелил в супермаркете 3 человек и покончил с собой 25
В Великобритании проходят парламентские выборы 23
В море обнаружили тела пассажиров разбившегося самолета ВС Мьянмы 38
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет 45
В России хотят вернуть гимн «Боже, царя храни» 108
Дипотношения с Катаром разорвала уже десятая страна 74

Террорист Андерс Брейвик, который в 2011 году организовал в Норвегии двойной теракт, сменил имя. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.

Теперь в государственном реестре населения он обозначен как Фйотольф Хансен, передает 112 Украина.

Информацию подтверждает и адвокат осужденного террориста Ойстейн Сторвик.

При этом он не стал объяснять, когда и по какой причине Брейвик сменил имя.

Напомним,  Брейвик, осужденный за убийство 77 человек, частично выиграл дело против властей Норвегии по жалобе о нарушении прав человека во время отбывания им тюремного заключения.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

В ходе судебного процесса Брейвик полностью признал свою вину и объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание общества к исламизации Европы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года