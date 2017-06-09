Террорист Андерс Брейвик, который в 2011 году организовал в Норвегии двойной теракт, сменил имя. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.

Теперь в государственном реестре населения он обозначен как Фйотольф Хансен, передает 112 Украина.

Информацию подтверждает и адвокат осужденного террориста Ойстейн Сторвик.

При этом он не стал объяснять, когда и по какой причине Брейвик сменил имя.



Напомним, Брейвик, осужденный за убийство 77 человек, частично выиграл дело против властей Норвегии по жалобе о нарушении прав человека во время отбывания им тюремного заключения.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

В ходе судебного процесса Брейвик полностью признал свою вину и объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание общества к исламизации Европы.