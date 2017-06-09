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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили группу злоумышленников, которые планировали «продажу» должности руководителя одного из государственных аграрных предприятий Харьковщины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что трое дельцов, один из которых бывший работник налоговой, предложили руководителю крупного фермерского хозяйства за 70 тысяч долларов США обеспечить победу в тендере на вакантную должность, на которую он официально подал документы. По информации спецслужбы, гарантировать вынесение нужного решения обещал один из руководителей среднего звена Министерства аграрной политики Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали трех злоумышленников в Киеве, Харькове и Одессе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении от посредников обусловленных частей взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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