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С 9 июня 2017 года на период летнего сезона въезд транспорта на Труханов остров будет частично ограничен для повышения уровня комфорта отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на зампредседателя Николая Поворозника.

Для обеспечения комфортного отдыха киевлян Киевская городская государственная администрация приняла решение об ограничении движения транспортных средств по территории Труханова острова, путем установления дорожного знака 3.1 «Движение запрещено». По словам Поворозника, контроль за организацией дорожного движения будет обеспечен в установленном законом порядке, в том числе с привлечением представителей патрульной полиции.

«Согласно правилам дорожного движения знак 3.1 «Движение запрещено» запрещает проезд транспорта на территорию острова с 08:00 до 22:00, кроме случаев, предусмотренных правилами, а именно: для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам и для транспортных средств, обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также для транспортных средств, обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне», - пояснил Поворозник.

Он отдельно отметил, что для отдыхающих на территории Труханова острова будет организована перевозка общественным транспортом –  автобусом, который будет курсировать от Московского моста до Пешеходного моста и электрическим мини-поездом.

 
ForUm

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