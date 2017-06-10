Полиция расследует факт очередной незаконной выгрузки мусора из Львова в Киевской области.

По данным облглавка, в полицию «102» поступило сообщение от граждан, что в поле вблизи автодороги «Борисполь - Барышевка» неизвестные выбросили мусор с бытовыми отходами.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и обнаружила более 60 тонн мусора. При проведении осмотра найдена документация из разных заведений Львова.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к организации и незаконной транспортировки мусора.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным прокуратуры Львовской области, к незаконным схемам по вывозу мусора из Львова причастны фиктивные фирмы из Днипра.