также в разделеПроисшествия
Во Львовской области неизвестные взорвали банкомат и украли 187 тысяч 7
Тернопольский вор при задержании пытался съесть украденные деньги 7
На Харьковщине от взрыва самодельной взрывчатки пострадал участник АТО 14
АТО: Количество обстрелов растет, ранен один военный 18
Боевики снова обстреляли Марьинку, есть раненые 36
Во Львовской области на шахте погиб горняк 14
Харьковчанин выпрыгнул с 8 этажа и выжил 49
Сутки в АТО: один военный погиб, 6 ранены, 7 пограничников травмированы 65
Неизвестные пытались сжечь «Запорожскую Сечь» 50
За день в АТО 18 обстрелов: один военный погиб, шесть – ранены 31
НВФ обстреляли Марьинку: ранена женщина 46
Драка в Николаевском облсовете: депутат «натравил» на коллегу боксера 100
В Ривном горит воинская часть 65
Сильный ливень затопил центр Черновцов и железнодорожный вокзал 70
Из-за обстрела остановлен Южнодонбасский водопровод 98
За прошлые сутки боевики 71 раз обстреляли силы АТО 20
Боевики снова обстреляли школу в Красногоровке 34
ВСУ отбили попытку прорыва под Желобком, НВФ понесли значительные потери 333

Полиция  расследует факт очередной незаконной выгрузки мусора из Львова в Киевской области.

По данным облглавка, в полицию «102» поступило сообщение от граждан, что в поле вблизи автодороги «Борисполь - Барышевка» неизвестные выбросили мусор с бытовыми отходами.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и обнаружила более 60 тонн мусора. При проведении осмотра найдена документация из разных заведений Львова.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к организации и незаконной транспортировки мусора.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным прокуратуры Львовской области, к незаконным схемам по вывозу мусора из Львова причастны фиктивные фирмы из Днипра. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года