Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, совместно с департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, по постановлениям суда проводит обыски в помещениях Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных государственных администраций, а также по месту жительства должностных лиц этих госучреждений и других лиц, причастных к совершению противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По обстоятельствам уголовного преступления земельные участки общей площадью около 5 тыс. га, находившихся в постоянном пользовании учебного заведения государственной формы собственности – Липковатовского аграрного колледжа, в нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины, исключены из земель образования и безосновательно включены в земли запаса, а в дальнейшем переданы другим лицам в собственность и пользование.

Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными.