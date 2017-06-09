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Сегодня, 9 июня, на шахте «Великомостовская» ГП «Львовуголь» вследствие поражения электрическим током погиб горняк. Об этом на своей странице в Facebook. сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«И снова трагедия, и снова на ГП «Львовуголь», теперь на шахте «Великомостовская»... 2 часа назад током убило комбайнера проходной участка, 1983 года рождения», – отметил он.

По словам Волынца, на месте работают сотрудники прокуратуры и других силовых ведомств. «Комиссия по расследованию уже сформирована. Детали выясняем», – подчеркнул он.
ForUm

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