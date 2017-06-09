Если результат пенсионной реформы будет негативным, правительство должно уйти в отставку. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Я считаю, что как только мы примем эту реформу, правительство, которое ее предложило, будет отвечать за результат, и если этот результат будет положительным, правительство будет право. Если отрицательный, оно должно отвечать тем, что должно уходить в отставку», - заявил Рева.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов покинуть свой пост, если не проведет в стране пенсионную реформу, однако убежден, что она состоится.