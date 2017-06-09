Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сформирует новое правительство.
Выступая в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10 после встречи с королевой Великобритании, Тереза Мэй подтвердила, что сформирует коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая поможет обеспечить консерваторам недостающее число мест в парламенте и провести Лондон через переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского Союза, сообщает РБК.
«Мы будем продолжать работать с нашими друзьями и союзниками в Демократической юнионистской партии», — сказала Мэй. По ее словам, у двух партий на протяжении последних лет сложились «прочные отношения».
«Это дает мне уверенность в том, что мы сможем работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства», — заключила премьер-министр.
Напомним, Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов.
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