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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сформирует новое правительство.

Выступая в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10 после встречи с королевой Великобритании, Тереза Мэй подтвердила, что сформирует коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая поможет обеспечить консерваторам недостающее число мест в парламенте и провести Лондон через переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского Союза, сообщает РБК.

«Мы будем продолжать работать с нашими друзьями и союзниками в Демократической юнионистской партии», — сказала Мэй. По ее словам, у двух партий на протяжении последних лет сложились «прочные отношения».

«Это дает мне уверенность в том, что мы сможем работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства», — заключила премьер-министр.

Напомним, Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. 
ForUm

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