Санкции являются способом удержать Россию за столом переговоров, заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного с президентом Литвы Далей Грибаускайте брифинга в Харькове.

«Санкции против России должны быть усилены в случае невыполнения ею Минских договоренностей», - приводит его слова пресс-служба Президента.

Порошенко отметил, что Украина, Германия и Франция занимают единую позицию по выполнению дорожной карты и имплементации договоренностей, достигнутых в минском формате.

«Мы сейчас имеем интенсивные переговоры в минском формате. Несколько дней назад состоялась встреча в минском формате на уровне политических советников. Во время этой встречи мы имели совершенно единую позицию Украины, Германии и Франции по выполнению дорожной карты, чтобы гарантировать все эти шаги, которые мы выполняем в минском формате», - сказал Порошенко.

«Мы координируем наши усилия с нашими партнерами в нормандском формате. Я очень доволен этой координацией. Я считаю, что наши объединенные усилия приведут к установлению мира на украинской территории», - убежден Порошенко.

Президент отметил, что в первую очередь речь идет о выполнении компонента безопасности Минских договоренностей: отводе вооружение, освобождении заложников, прекращении огня, допуске мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию. Глава государства также добавил, что должна быть введена вооруженная полицейская миссия, которая также будет выполнять контрольные функции.

В свою очередь, президент Литвы подчеркнула, что нормандский формат работает, но он может быть изменен или расширен. «Но у нас нет другого выбора, чем выполнять Минские договоренности», - отметила она.

Грибаускайте выразила обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе и ежедневной гибелью людей. «Нет никаких условий для того, чтобы снимать санкции», - подчеркнула она.