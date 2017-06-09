В Вооруженных силах Украины планируют установить новые воинские званий сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сегодня на брифинге заявила начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, сообщает пресс-служба Минобороны.



По ее словам, сейчас на рассмотрении в Администрации Президента, Верховной Раде и в Секретариате Кабинета Министров находится 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны.

«В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих». Законопроект призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава», – подчеркнула Гаврилюк.

Она отметила, что это армейские воинские звания штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, а также корабельные воинские звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

С этой целью законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины.