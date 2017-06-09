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Украине нужно продолжать проводить реформы, направленные на европейскую и евроатлантическую интеграцию, и не торопиться подаваться на членство в НАТО. Об этом по итогам встречи с президентом Петром Порошенко в Харькове заявила на брифинге его литовская коллега Даля Грибаускайте, сообщает LIGA.net.

«Большинство реформ, которые вы осуществляете для евроинтеграции, нужны и для членства в НАТО», -  сказала она.

По словам литовского лидера, Украина за последние годы, несмотря на вооруженную агрессию России, «сделала больше, чем за предыдущие 20 лет», однако призвала Киев не спешить с подачей на членство в Альянсе.

«Как я уже говорила господину президенту (Порошенко. - Ред.), нет смысла торопиться с подачей официального запроса на вступление в НАТО. В Литве это, к примеру, заняло 10 лет», - сказала она.

Грибаускайте добавила, что «только демократические страны» могут подавать заявки на членство в Альянсе, и заверила, что Литва продолжит помогать Киеву в этих инициативах.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО
ForUm

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