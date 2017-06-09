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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими задержали в районе проведения антитеррористической операции боевика террористической группировки «Призрак» «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители обнаружили боевика, который осуществлял визуальный осмотр в непосредственной близости от украинских позиций, в Попаснянском районе Луганщины. Задержанный был вооружен автоматом Калашникова.

По словам боевика, он с января 2017 года находится в составе незаконного вооруженного формирования «Призрак», в котором осуществляет патрулирование подконтрольных террористам населенных пунктов и охрану блокпостов.

«Он заявил, что в ОПГ почти на всех руководящих должностях батальона находятся граждане Российской Федерации. Боевик также сообщил о низком уровне морально-психологического состояния среди террористов, обусловленного многочисленными поборами со стороны главарей и большим количеством потерь личного состав», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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