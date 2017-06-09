Введение визового режима с Россией принесет Украине много проблем. Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если мы вводим визовый режим, что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить паспорта РФ. Мы заставим их получать визы, а это значит, что мы согласны с аннексией Крыма?», - выразила она возмущение, сообщает УНИАН.

По предварительным подсчетам, на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля, по словам Луценко, потребуется 1,5-2 млрд грн.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.