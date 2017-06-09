также в разделеПолитика
Грибаускайте: Европа ждет украинцев с распростертыми объятиями 25
Порошенко о блокировании РФ трибунала по MH17: Это явка с повинной 38
Порошенко рассказал, как удержать Россию за столом переговоров 70
Грибаускайте советует Украине не спешить с заявкой в НАТО 26
Порошенко считает, что Украине рано подавать заявку на членство в НАТО 42
Кистион пояснил, что делал на форуме вместе с соратником Януковича 20
ЕС раскритиковал идею Порошенко о старых загранпаспортах для Крыма и ОРДЛО 87
Мельничук и Онищенко вышли из «Воли народа» 31
Гройсман заверяет, что у министров нет двойного гражданства 42
Член НАПК Рябошапка решил подать в отставку 68
Климкин: Порошенко и Макрон могут встретиться в ближайшее время 24
Климкин поддерживает визовый режим с РФ 78
В Кремле отреагировали на желание Украины вступить в НАТО 79
Гройсман о медреформе: Будем двигаться взвешенно, чтобы не навредить 35
Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности 40
Порошенко заговорил о политической ответственности за контракт 2009 года 77
Тимошенко: Команда Президента сделала «Батькивщину» главным врагом 58
Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии 53

Введение визового режима с Россией принесет Украине много проблем. Такое мнение высказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если мы вводим визовый режим, что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить паспорта РФ. Мы заставим их получать визы, а это значит, что мы согласны с аннексией Крыма?», - выразила она возмущение, сообщает УНИАН.

По предварительным подсчетам, на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля, по словам Луценко, потребуется 1,5-2 млрд грн.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также поддерживает введение виз для граждан Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года