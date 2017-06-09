Все заложники, удерживаемые вооруженным ножом человеком в Ньюкасле, на свободе, заявили в британской полиции. Никто в результате этого инцидента не пострадал, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил в заложники нескольких сотрудников центра трудоустройства в Ньюкасле.

По словам представителя полиции, сейчас единственный, кто остается в здании центра, это нападавший.

Как стало известно, мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.

Как только полиция узнала о произошедшем, здание было оцеплено, ближайшая станция метро закрыта, а студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.

Полицейские не видят террористической подоплеки в произошедшем.