Президент Петр Порошенко подпишет закон, которым закрепляется курс Украины на приобретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитических приоритета государства, но считает, что пока рано говорить о формальной стороне подачи заявки. Президент Литвы Даля Грибаускайте советует Украине не спешить с заявкой в НАТО.

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского до получения ответов по международной правовой помощи в рамках досудебного расследования. В то же время НАБУ считает достаточными доказательства вины Охендовского.

Национальный банк Украины упростил порядок осуществления юридическими лицами инвестиций за границу.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования.

Европейский Союз считает контрпродуктивной высказанную президентом Петром Порошенко идею о введении загранпаспортов старого типа для жителей оккупированных Россией территорий.

Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка решил подать в отставку.

Правительство Катара отвергло обвинения в свой адрес в поддержке терроризма после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет объявили о внесении в список «подозреваемых в финансировании терроризма» 59 человек и 12 организаций, которые связаны с Катаром. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил размещение турецких войск на базе в Катаре.

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку, учитывая итоги досрочных парламентских выборов.