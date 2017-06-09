Народные депутаты Сергей Мельничук и Александр Онищенко вышли из депутатской группы «Воля народа» в Верховной Раде. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель ВР Андрей Парубий, сообщает информационное управление Аппарата ВР.



Отмечается, что председательствующий объявил о выходе из состава депутатской группы «Воля народа» народного депутата Сергея Мельничука и зачитал заявление депутатской группы о выходе из ее состава народного депутата Александра Онищенко.

Стоит отметить, что после этого в группе «Воля народа» осталось 17 народных депутатов.

Как ранее сообщал ForUm, Онищенко написал заявление о выходе из депутатской группы «Воля народа» еще в октябре 2016 года.